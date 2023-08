Rovanperä peab Tänakut oma suurimaks rivaaliks: talle on raske vastu saada

Toyota meeskonna esisõitja Rovanperä on teinud väga stabiilse hooaja ning tänu sellele juhib suveräänselt punktiarvestust. Seni on ta aga suutnud võita vaid kaks MM-etappi – Portugalis ja Eestis – ning kuigi ihkab esikohta ka kodumaa teedel Jyväskyläs, siis arvab ta, et seda pole lihtne saavutada.

Tänak on sel aastal võitnud vaid ühe MM-etapi, talvise Rootsi ralli, kuid Rovanperä peab just 35-aastast eestlast oma suurimaks rivaaliks. «MM-tiitli heitluses pole praegu hea koht, kus lollusi teha. Aga Ott alustab healt stardikohalt, nagu eelmisel aastal ja tal on võimalus. Talle on raske vastu saada, kuid loomulikult peame andma endast parima, et kodurajal võita,» ütles Rovanperä Ilta-Sanomatele.

Reedel on Soomes kavas üheksa katset, kogupikkusega üle 104 km. Kui 170 punktiga MM-sarja juhtiv Rovanperä on teepuhastajarollis, siis 104 punkti kogunud Tänak pääseb rajale neljandana. Nende vahel stardivad veel Eflyn Evans (Toyota, 115 punkt) ja Thierry Neuville (Hyundai, 112 punkti).

Ilmaennustus lubab avapäevaks vihma, mis on hea uudis Rovanperäle, sest märjal kruusateel sõites peaks tal kaotussekundeid vähem kogunema. «Vihmaga tuleb julgelt sõita. Pidamine muutub pidevalt, kuid minu sõidustiil on vihma jaoks sobiv. Reedel oleks vihm eriti hea. Teepuhastamine on meie jaoks niigi halb ja vihm aitaks meie tööle kaasa,» lisas Rovanperä.