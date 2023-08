Superbike’ide MM-debüüdi teinud Soomer tahab sarja naasta koos eestlastega

«See plaan meil peas kerib koguaeg. See ei ole kordagi kerimist lõpetanud. Me saime nädalavahetusel tutvusi ja uksi avanes juurde, eriti mootorrattatootja poole pealt. Meeskond oli minu tööga rahul. Nad saavad aru minu väärtusest inseneri ja võidusõitjana.

Järgmine kord, kui me läheme, siis me peame lihtsalt tegema sellise ettevalmistuse, et saaksime ka reaalset tulemust püüda. Minu arust pole sinna teist korda mõtet lihtsalt õppima minna,» ütles Soomer Kuku raadio saates «Piloot».