Hyundai ei kinnitanud, et nad jahivad Tänakut

Ralliajakirjanik Miika Wuorela kirjutas Iltalehtis, et Eesti meedia tõstatas Rally Estonia ajal teema, kas Tänak võiks naasta Hyundai meeskonda. 2022. aasta sügisel tiimist lahkunud Tänak tõi siis üheks põhjuseks tiimi puuduliku juhtimise, kuid nüüd on Lõuna-Korea autotootja meeskonnas ametis uus juht ning ka MM-sarja suurim tehnikageenius François-Xavier Demaison.

«Ma teadsin, et kui sellele küsimusele vastan, siis võib sellest tekkida spekulatsioon. See on väike spordiala, kus pole talente ega ka meeskondi jalaga segada. Keegi ei saa lubada sildade põletamist,» ütles Abiteboul Iltalehtile.

Kuid nagu öeldud, ei rutanud Abiteboul kinnitama, et nad on Tänaku suhtes juba maad kuulanud. «Ärge hakake meie sõitjate kohta mingeid järeldusi tegema. Ka praegu toimib meie meeskond hästi. Peame sõitjatele andma natuke parema auto, mis on vastupidavam. See on praegu peamine murekoht,» lisas prantslane Iltalehtile.