Liider Levadia jäi ilma liiga suurimast väravakütist

Klubi president Viktor Levada: «Selge on see, et Ernesti lahkumine on meie jaoks suur kaotus, kuna ta on kvaliteetne ja väärtuslik mängija mitte ainult klubile, vaid kogu liigale. Samal ajal mõistame, et see on aus ja vajalik samm mõlemale osapoolele, et areneda ja edasi liikuda. Ernest on suurepärane inimene, väga talendikas jalgpallur ja me soovime terve klubipere poolt talle ainult parimat edasiseks karjääriks!»