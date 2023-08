Tiimipealik: Tänaku auto sai enne jõu kadumist millegagi pihta

Tänaku Ford Puma Rally1-autol kadus Soome MM-ralli kolmanda katse 6,1 kilomeetril pealtnäha ootamatult jõud. Ta jätkas sõitmist ainult hübriidaku toel ning pööras peagi kiiruskatselt maha. Varsti oli auto kapoti alt näha suitsu tõusumas ning Tänak alustas koos kaardilugeja Martin Järveojaga remonditöid.

Millener selgitas All Live’ile antud intervjuus, et tegelikult oli enne tehniliste probleemide ilmnemist rajal juhtunud oluline intsident. «Mida me teame ja Otilt kuulsime, on see, et auto põhi sai millegagi pihta. Arvame, et see põhjustas vigastuse, mille tõttu oli ta sunnitud katkestama. Me ei tea, millele ta pihta sõitis, aga seejärel kadus autost jõud,» ütles Millener.

Ott Tänak ja Martin Järveoja autot remontimas Foto: WRC ALL LIVE

Tiimipealik ei usu, et Tänak võiks homme rallit jätkata, kuigi teleülekandest oli näha, et eestlased nägid tagasiteel hooldusalasse kõvasti vaeva, et autot parandada. «Ebatõenäoline. Toome auto tagasi ja vaatame. Kokkupõrge oli päris suur, seega jätkamine võib olla raskendatud,» arvas Millener.

Ülekandes näidati kordust, kus oli näha olukorda, mil Tänak sõitis täiskiirusel ning lauges paremkurvis seisis trajektooril ilmselt üks kivi. Millener ei süüdista Tänakut probleemide tekkimises, kuid arvab, et just see kokkupõrge oli katkestamise põhjus.

«Tal oli hea rütm, sel hetkel tuli otsida iga kümnendikku. Aga ta oli samuti üllatunud, ta ei oodanud probleeme. Sel aastal on meie tiim saanud põhjendatud ja ka põhjendamatut kriitikat. See on kõigi meie jaoks keeruline.