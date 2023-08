Tänak päästis auto mahapõlemisest: olukord oli kriitiline, mootoris on auk sees

«Tundub, et tabasime väga kiirel lõigul kurvis maakivi. Lõhkusime ilmselgelt põhjakaitse. Auto alt näen praegu vaid, et mootori starter on katki. Muu tundus korras, aga mootorist on õli väljas ja jõuallikas on katki,» rääkis Tänak WRC All Live’i eetris.