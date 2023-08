Toyota kinnitas WRCs jätkamist, kuid tahab sarjas näha suuremat konkurentsi

Eelmisel nädalal toimunud Soome MM-ralli eel sõlmisid Toyota esindaja koostöölepingu Jyväskylä linnaga , eesmärgiga ehitada tulevikus piirkonda Toyota arenduskeskus. Toyoda kinnitusel on see selgeks tõestuseks, et autofirma soovib WRC-sarjas jätkata pikaajaliselt.

«Kui vaadata WRC-d, siis on see Toyota, Hyundai ja M-Sport [Ford]. Ma tahan rohkem. Mida rohkem osalejaid, seda parem kogu valdkonnale. Seepärast püüan kasutada iga võimalust, mis mul on, kutsuda inimesi meiega (WRC-ga – toim) liituma ja motoorispordis head konkurentsi hoidma,» lisas jaapanlane.

«Praegu me ei tea, mis on õige vastus. Me ei tea, mis on tulevikus saab. Praegusel ajal ei tohiks me keskenduda ainult ühele võimalusele ja selle poole püüelda. Kuna kõik töötavad erinevate nurkade alt, tekivad tehnilised uuendused ja me peaksime jätkama eri tüüpi tehnoloogiate otsimist ja uurimist – see on viis tulevikku muuta,» ütles Toyoda.