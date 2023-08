Eestlaste abiga Moskvasse pääsenud jalgpallur põgenes riigist droonirünnakute tõttu

«Normann saatis Rostovile ja Dinamole lepingu lõpetamise avalduse. Ta viitas neile (droonirünnakutele – toim) ja väidab, et lahkus riigist julgeolekukaalutlustel,» selgitas Pivovarov Sport Expressile. Ta lisas, et koos Rostoviga uuritakse nüüd, kas mängija vastu on võimalik kasutusele võtta õiguslikke meetmeid.

Stepanov kinnitas toona, et Norrat koondise tasemel 12 korda esindanud Normann läks Venemaale suure palga pärast, mida talle mujal poleks makstud. «Meie pole kedagi kunagi survestanud, et nad Venemaale läheksid. Antud juhul on see Normanni enda valik ja me ei saa teda kuidagi kritiseerida. Kui ainult spordist rääkida, siis on Dinamo ka hea sportlik projekt, millega kaasneb suur töötasu,» ütles Stepanov.