Peatreener Toijala: noored mehed häälestusid üle, räägime spordipsühholoogiast

«Meil on väga noor meeskond (keskmine vanus 23 aastat, vanim mees 26 – V.A.), need mehed pole varem mänginud niisugusel turniiril. Liiga palju oli ülehäälestumist ja pinget ning sellest tingituna tekkisid eksimused nii kaitses kui ka rünnakul asjadega, milles me pole varem eksinud. Nii see mäng ära läks. Aga tegemist on turniiriga, võitleme edasi,» ütles Toijala alustuseks.