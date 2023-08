Meedia: Neymar siirdub Saudi Araabiasse

BBC teatas, et PSG on jõudnud Saudi Araabia profiliigas mängiva Al-Hilaliga Neymari müümise osas kokkuleppele. Naftariigi klubi maksab brasiillase eest umbes 90 miljonit eurot. Ülemineku eelduseks on, et 31-aastane mängija läbib arstliku läbivaatuse ja täidab kõik vajalikud dokumendid.