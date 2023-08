Selgus, mitu Venemaa sportlast on karjääri jätkamiseks muutnud kodakondust

Venemaa uudisteagentuur TASS vahendas spordiministeeriumi statistikat, millest nähtub, et 67 sportlasest 47 on suveolümpiaalaga tegelejad, kaheksa taliolümpia ja 12 mitteolümpiaala sportlased.

Venemaa sportlased on saanud suures osas rahvusvaheliste võistluste keelu pärast seda, kui Vladimir Putin andis 2022. aasta veebruaris korralduse täiemahuliseks sissetungiks Ukrainasse. Mõnel spordialal on venelastel lubatud osaleda, kui nad on teatud nõuded täitnud.

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Holod on varem kirjutanud, et 200 Venemaa sportlast on Venemaa spordi vastaste sanktsioonide vältimiseks kodakondsust vahetanud. Spordiministeeriumi näitajate suurele erinevusele meediast pärit arvudega võib seletus olla see, et Holod on sisse arvestanud 141 erineva tasemega maletajat, vahendas VG.