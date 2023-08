VIDEO ⟩ Ronaldo rikkus Saudi Araabia seadusi

Ronaldo with his amazing technique 🤩⚡️ pic.twitter.com/mr9iBFvJXq

Kohalik meedia kirjutab, et paljude moslemite jaoks oli seda liiga palju. Mõned traditsioonilised moslemirühmitused solvusid Ronaldo teo pärast nii tõsiselt, et nõudsid portugallase riigist väljasaatmist või vanglakaristust, vahendas Iltalehti.

Vaevalt seda aga juhtub, sest 38-aastane Ronaldo on ka varem rikkunud kohalikku tavasid, kuid talle on tehtud islamipõhiste seaduste vastu eksimisel erandeid.

Näiteks lubatakse Ronaldol elada ühes majas oma abikaasa Georgina Rodriguezega, kuigi nad pole abielus. Ka see läheb islamiühiskonnas reeglitega vastuollu.

Suve jooksul on Saudi Araabia liigaga liitunud teisigi tippmängijaid, kes on kristlased. Võib juhtuda, et tavadele truuks jääda sooviv islam võib avaneda ning ristimärke tegevaid mängijadi saab tulevikus rohkem näha, kirjutas Iltalehti.