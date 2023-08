Iisraeli koondislased: jäime Eesti agressiivsuse ja füüsilisusega hätta

«Ma olen rahul, et oma eesmärgi täitsime,» tõdes tagamängija Yair Kravitz. «Me ei alustanud hästi, aga näitasime sisu, tulime mängu tagasi ja saime alagrupis esimese koha. Lendame järgmisena Poola ja vahet ei ole, kes vastaseks tuleb, teeme endast kõik, et finaali jõuda. Me oleme ühtne tiim ja meil on endasse palju usku.»