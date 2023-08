Järgmise WRC-etapi kohale on kerkinud murepilved

Ralli MM-sarja lühikese puhkus peaks läbi saama täpselt kahe nädala pärast, kui automootorid pannakse mürisema Kreekas Akropolise rallil. Riigis valitseb aga dramaatiline olukord, sest mitmes piirkonnas on möllama metsa- ja maastikutulekahjud ning on välja kuulutatud eriolukord. Kui tulekahjud ei näita vaibumise märki, võib see kujuneda saatuslikuks ka MM-rallile.