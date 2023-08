Prantsusmaa kapten pärast kaotust Lätile: ma kardan koju minna

Batum tunnistas pressikonverentsil, et Prantsusmaa koondis oli MMile suurte ootustega, kuid nüüd, vähem kui aasta enne Pariisi olümpiat vajab meeskonna mikrokliima muutust. «Meie jaoks on see suur pettumus. Tulime siia suurte ootustega ja vedasime palju inimesi alt, kõigepealt iseennast. Meil on 12 kuu pärast tulemas suur asi,» rääkis Batum.

Vahetult pärast kohtumist kritiseeris Batum Prantsusmaa korvpalliliidu MMi eelset otsust, et nad ei luba koondises mängida mängujuht Thomas Heurtelil põhjusel, et too sõlmis pärast sõja algust lepingu Venemaa klubiga.

Batum nimetas ennast, Nando de Colot, Rudy Gobert’i ja Evan Fournieri nendeks, kes peaksid olema eeskujuks teistele meeskonna mängijatele. Batum nimetas väljalangemist suurimaks pettumuseks, mida ta Prantsusmaa särgis kunagi kogenud on.

«Mul on olnud raskeid kaotusi, aga seda turniiri kaugemas faasis. Kui kaotad veerandfinaalis või poolfinaalis, võib öelda, et oled võistelnud. Me ei pääsenud esimest ringistki edasi.