Skandaal Venemaal: treener sundis noorsportlasi dopingut kasutama

Venemaa on pikemat aega olnud dopingu tarvitamise osas rahvusvahelises mustas nimekirjas. Pärast Ukraina sõja algust on riik veelgi rohkem kapseldunud ning sõltumatute dopinguküttide ligipääs on raskendatud. Seetõttu meenutab keelatud ainete vohamine Venemaal metsikut läänt.

Ufa Salavat Julajev on Venemaa hokiliiga KHLi üks suurimaid klubisid. Nende noortemeeskonnas Tolpar avastati aprillis seitse dopingupatust. Nüüd on mängijad öelnud, et meeskonna füüsilise ettevalmistuse treener Igor Zagretdinov sundis neid keelatud aineid võtma, kirjutas Championat.