Maailmarekordi üritus jäi katki: külm ilm röövis Ratasepa energiavarud

Algus oli Ratasepal positiivne. Esimesed neli päeva sai ta koguaeg aja kümne tunni, kuid järnenud päevad külmas ja vihmas ammendasid tema kõikvõimalikud energiavarud. «Rait teab oma varasematest kogemustest, et keha suudab energia defitsiidis toimetada vaid loetud päevad ning kui energia tasakaalu selle aja jooksul paika ei saa, siis teeb keha lõpuks shut downi. Nii see kahjuks seekord läks. Raidu energiline seisund oli väga kehv juba tegelikult 6.nda päeva lõpuks, kuid lootus ilma paranemiseks andis Raidule jõudu end veel kokku võtta. Kahjuks vihm siiski ei taandunud,» kirjutatakse Rait Ratasepa Facebooki lehel.

Seitsmenda päeva õhtul peale finišeerumist ei olnud Ratasepal energiat isegi, et riideid vahetada vaid kiirustati koju, et saada ruttu teki alla sooja. «Kuigi keha oli energiast täiesti tühi, siis puudus tal igasugune söögiisu ja tal õnnestus õhtu jooksul vaid üks korralik eine süüa. Kõikidel varasematel öödel on keha ajanud üles Raitu mitmel korral, et süüa siis täna öösel puudus isu ja ei söönud kordagi. Hommikul ärgates oli keha täiesti tühi ja selgus, et sellises seisundis startida ei ole kindlasti võimalik.