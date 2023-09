Kreeka MM-ralli keskusest sadakond kilomeetrit põhjapoole jäävas Thessalia piirkonnas valitseva katastroofilised tingimused. Tulvavesi on aga tekitanud peavalu ka rallikeskuses Lamias.

Täna peaks algust tehtama autoralli MM-sarja kümnenda etapiga Kreekas, kuid hommikul toimuma pidanud testikatse otsustati tulvavee tõttu ära jätta. Kolmapäeval toimunud rajaluure ajal andis Ott Tänak lühikese kommentaari Kreekas valitsevate olude kohta ning ta tunnistas, et praegu on see olnud rohkem ellujäämine.