Kas Eesti naiste korvpall on surnud? «Asi on sellele suhteliselt lähedal.»

Kas nüüd on vähegi professionaalsema naiste korvpalliga Eestis kõik? Teravamad ütlejad küsivad otse: kas see tähendab Eesti naiste korvpalli surma? TalTechi läinud hooaja liider, kauane Eesti koondislane ning 3x3-korvpalliski aastaid riiki esindanud Annika Köster tunnistab: «Asi on sellele suhteliselt lähedal.»

Köster ei salga, et TalTechi loobumisega on tõenäoliselt ka tema enda korvpallurikarjääril kriips all. Veel kevadel rääkis ta meedias, et teda motiveerib soov võita Balti liigas medal, ent nüüd pole Eestisse jäänud enam ainsatki Balti liigas mängivat võistkonda. Audentese spordigümnaasium seal läinud hooajal osales, kuid tase käis noortele üle jõu, muresid süvendasid paljud vigastused. Eeloleval hooajal mängib Audentes Läti liigas.