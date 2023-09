Schumacheri nimi võib F1s vajuda unustuse hõlma

Motorsport Aktuelli andmetel on Schumacheriga võtnud ühendust Renault spordidirektor Bruno Famin, kes soovib, et sakslane hakkaks sõitma kereautodesarjas Alpinega. Kontakti on võetud ka Schumacheri perekonna mänedžeri Sabine Kehmiga ning noor Schumacher on kutsutud testisõidule Alpine Le Mansi LMDh hübriidauto prototüübiga.