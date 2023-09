Kui kallis on kümnevõistlus ja palju sellega teenida võib?

Üks teivas maksab minimaalselt 800 eurot. Kümnevõistlejal Kristjan Rosenbergil on neid kaheksa, aga võiks olla nii mõnigi rohkem.

Budapesti maailmameistrivõistlustel Grenadale ainsa medali toonud Lindon Victor avaldas hiljuti arvamust, et inimestel pole aimugi, kui kallis on kümnevõistlusega tegelemine. Postimees võttis ühendust 29-aastase Kristjan Rosenbergiga, et summades täpsemat selgust saada.