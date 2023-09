Töö tagasi saanud Peep Pahv selgitas, kuidas üle kolme tunni kestnud koosolekul Keila korvpall päästeti

«Arutasime tekkinud olukorda. Põhirõhk oli sellel, et vaadata tulevikku: kuidas edasi minna, ja kuidas oleks mõistlik meistriliiga võistkonda edendada, et see püsima jääks. Peamine oli, et Keilasse jääks korvpall alles. Valitses suur oht, et Keilast võib meistriliiga korvpall ära kaduda. Mõned toetajad oleks jäänud, aga paljud ka läinuks,» rääkis Pahv.