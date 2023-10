EOK juhatusse kuuluv kaitseminister Pevkur: jalgpalliliidu avaldus oli poolik

«Eesti Olümpiakomitee (EOK) ütles kiiresti, mis ta arvab sellest. Minu seisukoht on see, et ei mingit arutelu isegi, et me võiksime mõelda selle peale, et Venemaaga mängida,» sõnas Pevkur, kes on ühtlasi olümpiakomitee asepresident ja võistkondlike sportmängude komisjoni esimees, tänasel valitsuse pressikonverentsil.