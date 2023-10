Eesti laskja võimalikust olümpiamedali: heal päeval on see teostatav

Siiski on Oleskit edu saatnud ka olümpiamängude kavasse kuuluval olümpiakiirlaskmisel, kust tal on 2017. aastast ette näidata EM-hõbe. Tänavuselgi MMil platseerus ta kaheksandaks, kindlustades seeläbi olümpiapileti , ning heast hooajast tulenevalt uuris ERR laskurilt, kui reaalne oleks autasu Pariisi mängudelt?

«Eks kõik on mehe taga, kes on relva taga. Heal päeval on see teostatav. Ma olen võimeline selliseid tulemusi laskma, mis finaalikohtadele vajalikud on. Seni on natuke stabiilsusest puudu jäänud. Usun, et saame seda natuke parandada,» arvas Olesk, kel seni olümpiatelt ette näidata 19. ja 25. koht – vastavalt Tokyo ja Rio de Janeiro olümpiakiirlaskmises – ning 33. koht Tokyo õhupüstoliharjutuses.