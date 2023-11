Juuste siirdamise äri tekitas Cristiano Ronaldole pahanduse

Portugali jalgpallikoondislast ja Saudi Araabia klubi Al-Nassri ründajat Cristiano Ronaldot ja tema elukaaslast Georgina Rodriguezit ootab ees tõsine süüdistus. Selle keskmes on nende poolt 2019. aastal Madridis asutatud juuste siirdamise kliinik Insparya Hair Medical Clinic. Kokku on sellel neli esindust, mida on aastate jooksul külastanud ligikaudu 50 000 klienti.

Kuid nad on Ronaldo perekond selle äriga hädas. Kõik viitab sellele, et paar sattus võimuse huviorbiiti, sest äri algusaastatel tekkis probleeme maksuasjadega. Hispaania portaal El Confidencial teatas, et maksuamet on algatanud juurdluse uurimaks ettevõtte viimaste aastate tegevust.