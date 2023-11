GALERII ⟩ Läti paika pannud Eesti edenes MMi valiksarjas teise ringi

«Ma arvan, et üldiselt oli kaitse täna kõvasti parem kui Lätis ja selle pealt me saime palju kiireid. Meie väravavaht Armis tegi väga-väga head tööd. Rünnakul tegelikult ikka meil arenemisruumi on, aga ma arvan, et kõik jäid tänase mänguga rahule ja publik tuli ka saalis kaasa,» analüüsis Karl Toom.

«Nagu kõik teavad, on meil väike noorenemiskuur ja ma arvan, et vaadates juba Läti mängu, siis oleme tänaseks arenenud kõvasti selle paari päevaga. Vaatasime, mida saaks paremini teha, tegime sealt omad järeldused, panime rohkem rõhku kaitse peale. See ka täna toimis ja ma arvan, et siit on hea edasi minna.»