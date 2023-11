«Võtsin asja tõsiselt. Ma ei oska poolikult midagi teha. Sõbralik külg oli juures, aga pidin täiega pingutama ja jooksma, et Onsi stop'e kätte saada. Ta ei hoidnud nendega tagasi ka. Vahel on see hea, teinekord halb, aga ma ei oska rahulikult võtta,» resümeeris Kontaveit matši hea sõbranna vastu. Ta jäi õhtuga igati rahule.