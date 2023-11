Karjääri lõpetanud Kontaveit kogus heategevusliku oksjoniga abivajajatele üüratu toetuse

«Tahan öelda kaks suurt «aitähi». Esiteks juba ette aitäh kõigile, kes plaanivad oksjonis panustada. Kogu tulu läheb loomade heaks. Praegu on meie hoole all umbes 800 koduta looma,» ütles Varjupaikade MTÜ esindaja Anni Anete Mõisamaa.

«Teiseks aitäh Kontaveidile, kellega oleme teinud juba pikalt koostööd. Suur aplaus, et ta on jõudnud oma tiheda graafiku kõrvalt ka loomi aidata.»

Talle sekundeeris vähiravifondi tegevjuht Margit Saar: «Mul on väga hea meel, et Anett on aastaid heategevusega tegelenud. Väga hea meel, et meil on selline suurepärane staar. Aga kutsun üles ka teid kõiki heategevuses osalema. Vähiravifondis on meil alati ruumi vabatahtlikele.»