VIDEO ⟩ Mart Poom Allar Levandi olümpiamedalist: eestlased vajasid uusi kangelasi

«Seis ei olnud kõige parem. Meil oli kaasas üks psühholoog, kes ütles, et vaata alati minu poole. Ma pidin millessegi uskuma, sest endasse enam ammu ei uskunud. Imedesse ma ei uskunud, vaid ma lootsin. Aga tema ütles, et vaata ja siis ma uskusin temasse, et küll see tuleb!»

Poom kinnitab, et tõepoolest oli nii. «Ma ise olen Mustamäe poiss. Elasin üheksandal korrusel ja vastasmajades oli näha küll, et tuled olid tõepoolest akendes. Enamus eestimaalasi oli öösel üleval ja vaatasid Allarit telekast. Oli ju teada, et tal on võimalus võita medal. Missest et ta võistles veel Nõukogude Liidu lipp, eestlased tundsid, et Allar ja see medal on Eesti omad. Eestlased vajasid uusi kangelasi, uusi eeskujusid,» meenutab ta perestroika-aegasid.