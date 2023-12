Kartus osutus tõeseks: koroonaviirus murdis Eesti suusamehed maha

Eesti meeste koondise peatreener Aivar Rehemaa sõnas juba vahetult pärast laupäevast sprindivõistlust Postimehele , et mitmed sportlased kurtsid kehas jõuetust. Õhtul tehtud proovid kinnitasidki kõige hullemat – kolm startijat neljast on nakatunud koroonaviirusega.

Lisaks andis alaliit pressiteate vahendusel teada, et positiivse testi on teinud veel tänase sprindivõistluse vahele jätnud Alvar Johannes Alev ja pooled hooldetiimi liikmed.

Aivar Rehemaa sõnul ollakse hetkel edasiste plaanide osas äraootaval seisukohal ja elatakse päev korraga. «Kõik eelnevad päevad on olnud korras ning ka täna hommikul ei osanud kahtlustada, et midagi on viltu. Sümptomeid ei olnud. Haigestunud mehed reisivad esimesel võimalusel kohe koju end ravima ja loodame, et nad taastuvad kiiresti. Hooaeg on veel noor ja eesmärk on kahjusid minimeerida.