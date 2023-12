Võru nukker seeria jätkub. Peatreener Lüütsepp: kui Siim Päid paneb viis blokki, tuleb meil peeglisse vaadata

«Mis mulle meeldis: ma ei mäleta, et oleks näinud nii palju, kuidas mängu jooksul mängijad plakatitesse hüppavad, lõpuni võitlevad ja on ilusad-pikad pallivahetused. Aga üldiselt tundus, et mõlemad võistkonnad võitlesid rohkem iseenda kui vastasega,» sõnas juhendaja.

Rikberg Kuldliigas osalemisest

Ühtlasi paluti Rikbergilt, kes on samaaegselt ka Eesti meeste koondise peatreener, kommenteerida laupäeval Postimehe vahendusel avalikuks saanud uudist, et meie rahvusmeeskond ikkagi osaleb erinevalt esialgu välja kommunikeeritust järgmisel aastal Euroopa Kuldliigas.

«Meil oli kuupäev paigas: 1. detsember oli registreerimistähtaeg. See, et meedia natukene liiga vara hakkab kritiseerima või võtab arvustava rolli, ei ole väga meeldiv. Tegelikult tehti tööd iga päev,» sõnas ta.

«Meie alaliidu ja presidendi head suhted Euroopa alaliiduga tekitasid olukorra, kus registreerimine jäeti Eestile avatuks. See [et me seal nüüd osaleme] pole tegelikult tänase päeva uudis. Olen suhelnud mängijate ja staff'iliikmetega ning selge sõnum oli, et me ei lähe Kuldliigasse noortega osalema, vaid võimalikult parima koosseisuga lihvima koostööd EM-valiksarjaks, mis saab eeldatavasti päris raske olema. Me läheme Kuldliigasse, et teha ka tulemust,» jätkas Rikberg ning kinnitas, et mingit konflikti tema, alaliidu ja teiste osapoolte vahel pole.

«Eks meediale ikka meeldib urgitseda, kus võimalik. Meie olime treenerite ja alaliiduga kogu aeg ühenduses. [Koondise mänedžer] Robin Ristmäega veetsime üle nelja tunni eelarvet analüüsides, leidmaks neid kokkuhoiukohti, et saaks Kuldliigat mängida,» viitas ta sarnaselt alaliidu president Hanno Pevkurile püksirihma tuntavale pingutamisele.

«Euroopa keskmikud on muutunud nii tugevaks, et valiksarjas võivad meile vastu tulla kaks riiki, kes olid viimasel EMil meist eespool. Valiksarjast läbipääs pole enam nii lihtne nagu see on olnud ja see, et sel korral tuli meil vaid Fääridest jagu saada, oli suur õnn. Tegelikult on vaja selleks tugevalt mängida ja põhjalikult ette valmistada,» lõpetas Rikberg.