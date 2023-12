Hiilgavalt esinenud epeenaiskond võitis MK-etapi, olümpialootus elab jälle!

Otsustavas minimatšis tuli rajale Julia Beljajeva, kes suutis isegi mõnetorkelise edu haarata, kuid viimasel minutil suutis Hongkongi esindaja viigistada 37:37. Seejärel pandi kellal käima üks minut ning veheldi otsustava torkeni, mille suutis teha Beljajeva.

Eesti naiskond võitleb pääsu eest suvisele Pariisi olümpiale, et kaitsa Tokyos võidetud kuldmedalit. Pariisi pääseb maailma edetabeli neli paremat ja iga regiooni esimene naiskond. MK-hooaja lõpuni jääb koos Vancouveriga kolm etappi ning Eesti on hetkel alles 12. kohal 129 punktiga.

Eestil oleks järelejäänud etappidega vaja koguda palju punkte, et saada kätte viiendat kohta hoidev Ukraina (188 p). Teine võimalus on, et kui Egiptus langeb 16 parema seast välja, siis saab OMile üks naiskond edetabeli põhjal ning selle alusel piisaks Eestile siis hetkeseisuga kokkuvõtte kaheksandast kohast.