FOTOD ⟩ Äärmuslik ettepanek: venelased osalegu Pariisi olümpial verest nõretavates riietes

ROK on andnud mõista, et mõlema riigi sportlased ei tohi Pariisis kanda rahvuslikku sümboolikat ja nende staatus on rangelt neutraalne. Hoolimata sellest on ROKi otsus tekitanud laialdast vastukaja kogu maailmas. Alates võimalikust boikotist, kuni äärmusliku disainiga dressideni.