Premier League'is tehakse jõulude eel ajalugu

40-aastane Welch alustas kohtunikuna tööd 2010. aastal ja tänavu jaanuaris sai temast esimene naine, kes olnud vilemees Inglismaa esiliigas. Allisonile on määratud õiguse mõistmine 26. detsembri mängus Sheffield United vs Luton. Tal on Premier League’i kogemus olemas, sest novembris määrati ta Manchester Unitedi ja Fulhami mängu neljandaks kohtunikuks.