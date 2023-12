BLOGI ⟩ Kristjan Ilves lõpetas MK-etapi seitsmendana

Enne võistlust:

Lihtne see olema ei saa, kuna tänane võistlus on kompaktvõistlus. See tähendab, et suusadistantsile starditakse fikseeritud intervallidega: teine mees alustab hüppevõistluse võitja jälitamist mäel kogutud punktidest sõltumata kuus sekundit hiljem, kõik alates 36. mehest pääsevad rajale 1.30 hiljem.

Ilves on varasemalt mõista andnud, et tema säärase formaadi kõige suurem fänn just pole. «Tore, et on igasuguseid formaate, aga see pole päris kahevõistlus. Need, kes kaotavad muidu [hüppemäel] kolm-neli minutit, suutsid ikkagi 20 sekka sõita. See pole päris normaalne. Kui hüppad suurel mäel 80 meetrit ja lõpetad 25. kohaga, siis see on natukene naljakas,» nentis Ilves pärast hooaja avaetappi Rukal, kus ta sai üheksanda koha, Postimehele.