JÄRELVAADATAV ⟩ Karikavõitja Tartu pidi pühade eel kurja vaeva nägema

Neljandas vaatuses oli Pärnu 24:22 ees, ent mängu ei suudetud otsustavasse geimi viia.

Tartu teenis kahe kaotuse kõrvale hooaja kümnenda võidu. Pärnu saldo on nüüd 4-8.

Tabeliseis Foto: Kuvatõmmis

Enne kohtumist:

Tartu Bigbank on tänavu Cronimet liigas võitnud 11 kohtumisest 9, ainsad vääratused on juhtunud liidri Selver/TalTech vastu. Pärnu hooaeg on seni kulgenud krobelisemalt: 11 mängu järel on neil ette näidata 4 võitu ja 7 kaotust.

Võistkonnad on tänavu juba kolm korda omavahel vastamisi läinud. 15. oktoobril Cronimet liiga raames toimunud kohtumises jäi 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:22) peale Bigbank.

Samamoodi mekkisid tartlased võidurõõmu Eesti karikavõistluste poolfinaalseerias: avamäng võideti 3:0 (25:18, 30:28, 25:21), kordusmatš 3:2 (25:20, 25:19, 23:25, 22:25, 15:13).

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg andis pärast karikafinaali meestele veidi puhkust ja esimene pallitrenn oli alles kolmapäeva õhtul. «Eks neljapäeval on selline tahtejõu näitamise mäng mõlemalt poolt. Suurt midagi kaalul pole ja saame loodetavasti pingevabalt mängida.

Veidi keeruline on seis jätkuvalt haiguste rindel, päris 100 protsenti me kõik pole, aga tuju on praegu arusaadavalt siiski hea. Loodan, et see karikavõidu pingelangus ei tule enne viimast mängu, vaid pärast seda. Siis tuleb teenitud motivatsioonipakett puhkusena, mehi tuleb hoida ja värskust samuti,» sõnas Rikberg.

Pärnu klubi juhendaja Toomas Jasmin tõdeb, et pühademeeleolu on ka tema meeskonnas võimust võtmas. «Eks kõik on natukene mõtetega jõuludes, seda on tunda. Aga see ei tähenda, et me Tartule midagi lihtsalt tahaks anda. Midagi uut pole me vahepeal välja mõelnud, püüame asju ikka trennis tööga paremaks saada. Andrus Raadik on haige ja tema ilmselt kaasa ei tee,» andis Jasmin hetkeseisust ülevaate.

«Hooaja esimese poole kohta ütleksin, et saab paremini. On mingid mängud, mis jäävad kripeldama, näiteks kodus Daugavpils, ja ka Selveri mäng, kus 22 serviviga tegime ja veel mõned. Aga uuel aastal uue hooga ja tuleb hakata võite juurde saama,» lisas ta.