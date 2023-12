UEFA boss Superliigast: loodan, et nad peagi alustavad oma fantastilise võistlusega, kahe klubi osavõtul

UEFA/Handout via REUTERS/Scanpix

Foto: UEFA/Handout via REUTERS/Scanpix

Euroopa Kohus otsustas neljapäeval, et Euroopa ja maailma jalgpalliliidu (UEFA ja FIFA) on põhjendamatult keelanud klubidel osalemast mõne teise organisatsiooni korraldatavatel võistlustel ning see tähendab teenuste osutamise vabaduse põhjendamatut piiramist. Seda kasutasid kohe ära Superliigat luua püüdvate klubide ninamehed.