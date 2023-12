VIDEO ⟩ Odavlennufirma viskas Cristiano Ronaldo olukorra üle nalja

Sotsiaalmeediasse postitatud videos on näha, kuidas jutukas iirlane räägib Alalshikhile, et poksikuulsus Manny Pacquiao võiks endale munad kasvatada (loe: julguse kokku võtta) ja temaga poksiringis vastamisi minna. Jutupaunikute vahel on aga Ronaldo, kes ei paista olukorda teps mitte nautivat.