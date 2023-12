Kuidas äratada trekisõit surmast? Üks variant oleks korvpalli abiga

Kuigi meil on ajaloost ette näidata kahekordne olümpiavõitja – ja viie MM-medali omanik, nagu sageli kiputakse ignoreerima – Erika Salumäe, on trekisõit kui selline Eestis praktiliselt välja surnud.

Mõnes mõttes on see loogiline, kuivõrd meie ainus velotrekk – mis pealegi oli välioma, kus ratturitel tuli lisaks ilmaoludele rinda pista veel näiteks velodroomi keskel harjutavate vutimeeste ja nende poolt löödavate pallidega – on 2016. aasta lõpust kasutuskõlbmatu.