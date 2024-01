22-kordne suure slämmi võitja tunnistas, et ta pole oma tulevikus osas kindel ning kuigi on puusavigastusest taastunud, siis teeb mängimine ikkagi valu. Samas avaldas ta lootust, et kuigi valu tuleb puusas samast kohast, mis vajas mullu juunis operatsiooni, siis ehk on nüüd tegemist lihtsalt lihasvaluga.