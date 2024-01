Tartuga liitus varem konkurendi ridades mänginud ameeriklane

Kui Lips liitus Itaalia kolmanda liiga klubiga Chieti, siis Harris tuli tagasi Eestisse. Balkanis jäi Harrise saagiks Bulgaaria liiga 14 mänguga keskmiselt 26 mänguminutit, 8,2 punkti ning 6,6 korvisöötu. FIBA Europe Cupil pääses meeskond teise ringi ning viies euromängus tõi Harris keskmiselt 6,2 punkti ja andis 6,6 korvisöötu.

Enne BC Balkanisse suundumist mängis Harris kolm hooaega Rakvere Tarvas ning kaks hooaega Viimsis, kus ta lisaks oma tõhusale kaitsemängule ja mitmekülgsusele hiilgas mitme otsustava korviga. Tartlased mäletavad vast hästi hooaja 21/22 veerandfinaalide esimest mängu, mille Harris oma võiduviskega Viimsis kasuks otsustas.

Tartu Ülikool Maks & Moorits spordidirektori Janar Taltsi sõnul peaks Harris meeskonda hästi sobima. «Sel hooajal on Märt Rosenthal mänginud väga suured minutid ja teinud seda väga hästi. Hooaja otsustav osa on aga veel ees ja selleks, et koormust jaotada ja mängu särtsu tuua, siis oli meie tagaliini täiendust vaja.

Tekkis variant, et Harris vabanes oma eelmisest klubist ja et ta on meie liigas teada-tuntud mängija, siis tegime hooaja lõpuni diili ära. Harris on näidanud end kõva võitleja ja mitmekülgse mängumehena, kes suudab mängudesse muutust tuua ja vajadusel ka otsustava korvi visata.

Plusspunkte annab see, et ta teab liigat väga hästi ja on näiteks Veidemaniga koos varasemalt väga hästi klappinud. Usume, et tegime õige valiku ja see aitab meid selle hooaja eesmärkide täitmisel kõvasti,» sõnas Talts.

Devin Harris liitus nädalavahetusel meeskonna treeningutega ja usutavasti esimene kord jookseb ta Tartu eest väljakule neljapäeval, 18. jaanuaril kui Tartu võõrustab oma Käärikul peetavas kodumängus just Viimsi KK meeskonda.