Ukraina tennisist surus kogemata venelanna kätt

Venemaa tennisist Mirra Andrejeva (vasakul) surumas Austraalia lahtistel kätt Tšehhitar Barbora Krejcikovaga. Foto on illustratiivne.

Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel on meedia kajastanud mitmeid juhtumeid, kus Ukraina ja Venemaa või Valgevene tennisistid omavahel kätt ei suru. Samal turniirl, kuid juunioride klassis see aga juhtus, kui 16-aastane Elizaveta Kotljar kaotuse järel Vlada Mintševaga kätt surus. Mängija isa tunnistab viga, kuid ütleb, et tütar oli närvis ja ei andnud aru, kellega kätt surus.