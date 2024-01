Eesti-Läti liigas langes ühes mängus mitu rekordit

Pealinnaklubi võitis mängu 82:54 ning suutis 40-minutilise mängu jooksul teha Rapla mängijate vastu vaid üheksa viga. Tegemist on Eesti-Läti ühisliiga rekordiga, sest varasem tippmark kuulus Läti klubile Ventspils, mille mängijad suutsid ühes kohtumises teha kümme viga.

Rapla mängijad seevastu tegi kalevlaste vastu 21 isiklikku viga. Kuid Cramo vähene vigade arv, kusjuures kolme isikliku veani jõudis vaid Manny Suarez, tähendas, et Rapla mängijatest ei saanud keegi kätt proovida vabaviskejoonel.

Ka siin on tegemist ajaloolise näitajaga, sest kunagi varem pole Eesti-Läti liigas toimunud kohtumist, kus üks meeskond ei saa kordagi visata vabaviskeid. Eelmine tippmärk tähistas, et Tartu Ülikooli ja Valga meeskond on ühes mängus saanud sooritada kaks vabaviset.