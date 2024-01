VIDEO ⟩ Mäesuusakuninganna elas üle hirmuäratava kukkumise

Mäesuusatamise MK-sarjas on tänavu juhtunud erakordselt palju raskeid kukkumisi, mistõttu on kuus tipptasemel sõitjat pidanud hooajale varakult joone alla tõmbama. Reedel elas hirmuäratava kukkumise üle ka mäesuusakuninganna Mikaela Shiffrin, kuid esimeste märkide põhjal tundub, et hullemast ameeriklanna siiski pääses.