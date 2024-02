Maailmameistri ja olümpiamedalisti julge avaldus: hakkan dopinguga maailmarekordit jahtima

BBC vahendas, et Magnussen võttis vastu pakkumise, mille eest talle makstakse miljon dollarit. Ametlikult 2019. aastal sportlaskarjääri lõpetanud Magnussen teatas, et osaleb tänavu toimuvatel dopingumängudel. Enhanced Gamesi ehk täiustatud mängude idee on julgustada sportlasi otsima inimvõimete piire, kasutades seejuures tavaspordis keelatud aineid.