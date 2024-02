Korvpalliliit selgitas tüli tagamaid: lumepall hakkas veerema ühe kokkuleppe eiramisest ja teise ebavajalikust kommentaarist

Täna hommikul potsatas meediamajade postkasti kiri , kus korvpallipodcasti «Pihtas põhjas» vedajad andsid teada, et nende saade läheb hingusele. Kullamäe oli üks saatejuhtidest ning ka trahvi toonud laused kõlasid just «Pihtas põhjas» eetris.

«Pärnu Sadama meeskond, mille liige on Gert Kullamäe, sai trahvi vastavalt Paf Eesti-Läti Korvpalliliiga (edaspidi Liiga) juhendi punktile 11.15. Juhend leitav SIIT . Punkt kätkeb endas halvustavaid märkusi Liiga kohta, mille oluliseks osaks on mänge teenindavad kohtunikud.

Peame vajalikuks ära märkida, et kohe kindlasti ei soovi Eesti Korvpalliliit «suukorvistada» meediat, kuid vastavasisuline kokkulepe, et meedias hoidutakse kohtunike töö kritiseerimisest, sai kokku lepitud Liigas osalevate klubide nõukogus enne hooaja algust.

Lisaks soovime ära märkida, et BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama mängu teenindanud kohtunikud on saanud samuti karistada eksimuste eest mängu teenindamisel (rõhk sõnal mängu), karistus määrati enne podcasti avalikustamist. Eesti Korvpallikohtunike Kogu ja Eesti Korvpalliliit töötavad üheskoos ja pingutavad, et koolitada ja tõsta Eesti korvpallikohtunike taset. Kinnitame ja tunnistame, et korvpallikohtunikud ei ole eksimatud ja karistamatud. Seda tehakse oma kindlaks määratud reeglite alusel.

Tunnistame, et Atso Matsalu kommunikatsioon ja viide Gert Kullamäe treeneri litsentsi äravõtmisele oli irrelevantne ja kinnitame, et seda teemat pole arutatudki ega põhjust arutada.

Korvpalli mängitakse fännidele, korvpallipodcastid on osa korvpallist, väga suur ja vajalik osa. Kas klubide peatreenerid peavad olema seal kandvas rollis, las jääda igaühe otsustada, kuid kogu «lumepall» on hakanud veerema siin ühe kokkuleppe eiramisest ja teisalt ebavajalikust kommentaarist. Soovime kindlasti tunnustada Gert Kullamäed, Ivar Jurtšenkot ja Janar Taltsi «Pihtas põhjas» vedamise eest ja on kahetusväärne, et asjade kulg on viinud olukorrani, et nad ei jätka selle podcastiga.»