Lapsevanem Levandist: tema puhul on tavaline kasutada lapsi treenides sõnu daun, debiilik

«Tema puhul on tavaline kasutada lapsi treenides sõnu daun, debiilik, printsess (seda siis irooniaga). Iga oma frustratsiooni elab ta laste peal korralikult välja ning ütleb seda, mida sülg suhu toob. Oma õpilaste ees halvustab ta avalikult oma kolleegide õpilasi ehk teisi lapsi – kes on liiga paks, kellel kõverad jalad, kelle ema on paks jne,» kirjutas sportlase B ema.

Levandi rääkis talle esitatud süüdistustest «Pealtnägijale» kaamera ees, neid saab pikemalt vaadata täna õhtul eetrisse minevast saatest. 58-aastane Levandi tunnistab, et on nõudlik ja kohati range, aga mitte kunagi pahatahtlik.

«Ja nüüd mul on tõepoolest kahju, miks kõikide nende aastate jooksul minu poole ei ole mitte keegi pöördunud, et ma teen midagi valesti, et ma kahjustan kedagi või... ma sellest asjast ei saa aru. See on minu jaoks on kõige suurem küsimus. Miks? Kus te varem olite?» rääkis Levandi «Pealtnägijale».