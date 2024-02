Levandi endine õpilane Glebova: Anna meetodid on professionaalsed ja tõhusad

Täna tuli päevavalgele, et endised õpilased ja lapsevanemad süüdistavad tuntud iluuisutreenerit Levandit vaimses ja füüsilises väärkohtlemises. Glebova, kes on tulnud Levandi juhendamisel seitsmekordseks Eesti meistriks ja Euroopa meistrivõistlustel seitsmendaks, ei mäleta, et tema ja Levandi vahel oleks toimunud midagi sarnast, millest täna meedias räägitakse.