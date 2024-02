Keda süüdistada žetoonidoonorluses? Kaarte? Õnne? Oleks see vaid nii...

Niisamuti pole ma pokkerit kunagi pidanud õnnemänguks. Muidugi, õnnel on oma osa, vahepeal suurem, vahepeal väiksem. Vahepeal võib õnn sinu käekäigu turniiril lõpetada või tõsta sind uutesse kõrgustesse. Aga pikas perspektiivis pole õnnel märkimisväärset rolli, sest näiteks ameeriklane Bryn Kenney pole turniiridelt teeninud ligikaudu 60 miljonit eurot sellega, et tal veab aastast aastasse rohkem kui kõikidel teistel. Ta on ajaloo enimteenivam turniiripokkeri mängija, sest loeb vastaseid hästi, on strateegia peensusteni omandanud ning teab, millal ja kuidas konkurente survestada. Ja vahepeal tal ka veab, aga see on pokkeri – tegelikult ju ka elu – lahutamatu osa.