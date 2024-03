JÄRELVAADATAV JA GALERII ⟩ Kristjan Čeh ei suutnud lüüa Gerd Kanterile kuuluvat maailmarekordit

Enne võistlust

Tulemuse ületamine on küllaltki tõenäoline, sest mullu heitis Čeh välitingimustes ketast koguni 71.86, tõustes maailma kõigi aegade edetabelis nõnda jagama 4.–6. kohta.

Eksklusiivse võistluse idee autori, olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on reedel asetleidev jõuproov Eestis enneolematu. «Minu teada ei ole Eestis kunagi varem sisetingimustes kettaheites võisteldud, kuna lihtsalt pole olnud sobivaid võimalusi. Tallinna linnale kuuluv Sõle jalgpallihall on piisava avarusega, võimaldades heita ka seitsmekümne meetri taha. Eks reedel ole näha, kas mu õpilasel see ka õnnestub.